Фанаты «Игры престолов» пострадали из-за торговой войны США и Китая

Китайская компания Tencent, которая владеет правами на показ «Игры престолов» и других программ американского телеканала HBO, оставила фанатов без финального эпизода сериала. Об этом пишет журнал The Wall Street Journal.

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Компания отменила показ в день выхода последней серии, 20 мая. Причиной назвали неполадки с сигналом, однако в HBO это опровергли и заявили, что никаких проблем с передачей данных не было. По мнению представителей телеканала, такое решение было принято из-за запрет китайских властей на трансляцию на фоне обострения торговых отношений КНР и США.

Торговые отношения США и Китая в мае 2019 года обострились на фоне ужесточения торговых ограничений. США увеличили пошлины на импорт из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов, Китай в ответ ввел тарифы на американские товары на сумму в 60 миллиардов долларов.

«Игра престолов» выходила на HBO с апреля 2011 года. Литературной основой сериала стал цикл книг «Песнь льда и пламени» писателя Джорджа Мартина. В мае стало известно, что более миллиона фанатов шоу потребовали переснять восьмой сезон саги. В то же время пятая серия последнего сезона побила рекорд сериала и была признана самым просматриваемым эпизодом.

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