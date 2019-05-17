Назван ущерб экономике США от «Игры престолов»

Более 10 миллионов американцев не придут на работу в понедельник, 20 мая, из-за выхода финальной серии «Игры престолов». Об этом говорится в прогнозе Института трудовых ресурсов компании Kronos.

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Помимо этого, 2,9 миллиона человек собираются опоздать на работу, еще 3,4 миллиона будут работать удаленно. По расчетам компании Challenger, Gray & Christmas, из-за потери производительности труда в связи с повышенным интересом к сериалу ущерб американской экономике составит 3,3 миллиарда долларов.

Выход финальной серии «Игры престолов» в общей сложности повлияет на рабочие планы свыше 27 миллионов человек, говорится в исследовании. Последний сезон сериала уже значительно повлиял на эффективность труда американцев. Так, 20,4 миллиона человек признали, что просмотр сериала повлиял на их посещаемость на работе, работоспособность.

В апреле профессор Колумбийского университета Брюс Крейвен проанализировал «Игру престолов» и назвал возможного «победителя». По его мнению, Железный трон по итогам сериала перейдет к Сансе Старк. Крейвен считает, что в пользу Сансы сыграет ее богатый опыт. Ученый утверждает, что Санса овладела искусством манипулировать людьми благодаря близости с Мизинцем, научилась лидерству и бескомпромиссности у королевы Серсеи.

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