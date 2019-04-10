Экономисты назвали победителя «Игры престолов»

Профессор Колумбийского Университета Брюс Крейвен проанализировал популярный телесериал «Игра престолов» и назвал возможного «победителя». Согласно прогнозу, который он сделал специально для Associated Press, по итогам сериала Железный трон перейдет к Сансе Старк.

Академик утверждает, что в пользу Сансы сыграет ее богатый опыт. «Она начинала беспомощной принцессой с мечтами о лимонных пирожных, а превратилась в хитрого стратега. Она вытерпела унизительные бракосочетания, научившись таким образом приспосабливаться и адаптироваться — то, чего не умел делать ее отец Нед Старк», — приводит агентство слова Крейвена.

Ученый настаивает, что Санса овладела искусством манипулировать людьми благодаря близости с Мизинцем (Петир Бейлиш), а также научилась лидерству и бескомпромиссности у королевы Серсеи. Кроме того, она видела, как ее брат-идеалист Джон Сноу вырос в полководца, способного бросить вызов армии Белых ходоков во главе с Королем Ночи.

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При этом Крейвен отметил, что Сансе не хватает огневой мощи, которая есть у Дейенерис Таргариен с ее драконами, навыков убийцы Арьи Старк или военной мощи Джона Сноу. Однако другой экономист, директор по исследованиям Федерального резервного банка Миннеаполиса Марк Райт, не согласился с Крейвеном в данном вопросе. Он напомнил, что за Сансу выступят рыцари Долины, которые подчиняются ее двоюродному брату Робину Аррену. По мнению Райта, во время длительных сражений на первый план выходит снабжение и физическое состояние армии, и рыцарям Долины вряд ли кто-то сможет составить конкуренцию.

Опрошенные агентством представители фондового рынка, а также многие букмекерские конторы видят основного претендента на Железный трон в Бране Старке. По их мнению, его основным преимуществом является способность предсказывать будущее.

Профессор средневековой европейской литературы в Оксфорде Кэролайн Ларрингтон также сомневается, что трон займет Санса. По ее мнению, основной претендент — Дейенерис Таргариен.

Последний сезон «Игры престолов» стартует 14 апреля.

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