Актер из «Игры престолов» в пятый раз стал самым сильным человеком Европы

Исландский спортсмен и актер Хафтор Бьернссон, исполняющий роль Григора Горы Клигана в сериале «Игра престолов», в пятый раз был признан самым сильным человеком в Европе. Об этом сообщает издание The Independent.

Бьернссон 10 раз поднял 348 килограммов и одержал победу на соревнованиях в британском городе Лидс. «Сильнейший человек Европы в пятый раз! Я так признателен замечательным людям, находящимся рядом со мной! Это сборная Исландии, детка!» — сказал он и поблагодарил членов семьи, жену и друзей за поддержку.

Однако в этот раз Бьернссон не побил свой собственный рекорд. В марте 2019 года ему удалось поднять 474 килограмма и получить 72 тысячи долларов из рук Арнольда Шварцнеггера.

Также в феврале спортсмен снялся в рекламном ролике, приуроченном ко Дню святого Валентина, и зачитал любовные письма.

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