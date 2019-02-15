Актер из «Игры престолов» разделся и зачитал любовные письма

Исландский спортсмен и актер Хафтор Бьернссон, исполняющий роль Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов», снялся в рекламном ролике, приуроченном ко Дню святого Валентина. Видео опубликовано на YouTube-канале SodaStream.

На нем артист лежит с голым торсом на диване около камина и зачитывает любовные письма, полученные от поклонников шоу. В это время на фоне играет медленная романтическая музыка.

Один из фанатов в своем послании заявил, что любит актера так сильно, как Канье Уэст любит Канье Уэста, а зритель из США даже придумал для Бьернссона стихотворение, которое переводится следующим образом:

Ланнистеры красные,

Белые ходоки зеленые.

И в этот День святого Валентина

Я весь Вестерос тебе дарю.

От стены до Севера

И через Железные острова

В этот День святого Валентина

Ты заставляешь меня улыбаться.

Под конец ролика звезда «Игры престолов» поблагодарил поклонников. Он признался, что полученные письма сделали «Гору очень эмоциональным».

В мае 2018 года Бьернссона признали самым сильным мужчиной в мире. Тогда он занял первое место в турнире World’s Strongest Man 2018 на Филиппинах. Борьба за титул состояла из 16 состязаний, среди которых — поднятие бревна, таскание булыжников и буксировка транспортного средства.

Помимо «Игры престолов» Бьернссон снялся в фильмах «Кикбоксер возвращается», «Рожденный сильным» и «Зона 261».

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