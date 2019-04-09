Джордж Мартин высказался по поводу окончания съемок «Игры престолов»

Писатель Джордж Мартин, романы которого легли в основу сериала «Игра престолов», высказался по поводу окончания съемок фантастической эпопеи. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

«Я не думаю, что этот сезон должен стать последним», — сказал он, отметив, что годы работы над сериалом пролетели для него незаметно. «Я знаю, что это конец, но не для меня. Я все еще погружен в написание книг», — добавил Мартин. Писатель также заявил, что «будет возиться с Вестеросом, даже когда все остальные его бросят».

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Ранее актеры, принимавшие участие в съемках «Игры престолов», рассказали о самых шокирующих для них сценах и сюжетных поворотах. Артистов удивили смерти некоторых героев, эпизод «Красная свадьба», а также сцена, из которой становится ясно происхождение имени великана Ходора.

Первая серия заключительного сезона сериала выйдет 14 апреля. Предпоказ финальной части эпопеи состоялся в Нью-Йорке 4 апреля.

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