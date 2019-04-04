Звезда «Игры престолов» в подробностях описала перенесенный инсульт

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», в подробностях рассказала, как пережила два кровоизлияния в мозг во время съемок сериала. Ее беседа с телеведущим Стивеном Кольбером опубликована на YouTube-канале The Late Show with Stephen Colbert.

На вопрос о том, как понять, что это кровоизлияние, артистка ответила, что его не спутаешь ни с чем. «Это худшая головная боль, которую только может испытать человек», — пояснила она.

По словам Кларк, она чувствовала, что у нее повреждение мозга, но старалась быть активной и оставаться в сознании. Кольбер поинтересовался, откуда она знала, что нужно делать в такой ситуации, на что звезда сказала, что разум — удивительная вещь.

Актриса отметила, что ей удалось восстановиться после болезни, и это изменило ее: «В какой-то момент ты осознаешь, какой ты везунчик. Это осознание остается с тобой на всю жизнь».

22 марта она опубликовала эссе, в котором впервые призналась, что в 2011 году у нее диагностировали субарахноидальное кровоизлияние. Это тяжелая форма инсульта, которая уносит жизни больше трети больных. За время работы над «Игрой престолов» Кларк перенесла две операции на мозге.

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