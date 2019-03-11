Звезда «Игры престолов» вступилась за голых коллег

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», считает, что нагота не является первостепенным элементом в сериале. Об этом сообщает Irish Independent в понедельник, 11 марта.

Отмечается, что шоу известно своими жестокими сценами, а также большим количеством обнаженки. Появление в кадре голого Кита Харингтона фанаты сочли одним из самых запоминающихся моментов.

«Задница Кита, еще чья-то задница, моя задница — это не имеет значения! Это не то, о чем шоу», — отметила артистка. Она добавила, что может пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз ее героиню показывали обнаженной.

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Кларк призвала зрителей обратить внимание не на голых актеров, а на то, что в сериале представлено большое количество самых разных женских персонажей. По ее словам, важно понимать, что «Игра престолов» изменила киноиндустрию.

С ней согласилась ее коллега Гвендолин Кристи, исполняющая роль Бриенны Тарт. Она отметила, что ее героиня «бросает вызов гендерным нормам» и тому, как женщин репрезентуют на телевидении. Другая участница проекта, Джемма Уилан, выразила мнение, что благодаря сериалу в будущем кинематографисты будут уделять больше внимания разнообразию женских персонажей на экране.

5 марта в сети появился трейлер финального сезона «Игры престолов», выход которого запланирован на 14 апреля. Он будет состоять из шести серий.

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