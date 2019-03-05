Актеры «Игры престолов» пожаловались на съемки финальной битвы

Актеры сериала «Игра престолов» рассказали о трудностях, с которыми они столкнулись во время съемок финальной битвы восьмого сезона. Слова артистов передает Entertainment Weekly.

Мэйси Уильямс, исполняющая роль Арьи Старк, призналась, что физически сломлена. «Каждый год я пропускала битву, что странно, ведь Ария тренировалась больше всех», — сказала актриса. «Это мой первый подобный опыт. Я приступила к этой сложной задаче, будучи не подготовленной», — заключила она.

Иэн Глен, играющий Джораха Мормонта, заявил, что съемка битвы стала худшим моментом работы над «Игрой престолов». «Это настоящий тест, по-настоящему плохой. Ты ложишься спать в семь утра, а когда просыпаешься в полдень, то чувствуешь себя измотанным и ничего не можешь делать. У тебя нет никакой жизни вне съемок. У тебя есть только абсолютно убитая труппа актеров», — пожаловался он.

«Все молятся, чтобы им никогда больше не нужно было делать этого снова», — подытожил Рори Макканн, сыгравший Сандора Клигана по прозвищу Пес.

Ранее в феврале создатели «Игры престолов» пообещали зрителям, что батальные сцены в восьмом сезоне превзойдут по масштабу «Битву бастардов» из шестого сезона, получившую признание критиков за зрелищность.

Первая из шести серий заключительного сезона «Игры престолов» выйдет 14 апреля.

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