Звезда «Игры престолов» оказалась при смерти в 24 года

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», рассказала о перенесенном инсульте. Ее интервью опубликовано в издании The New Yorker.

В 2011 году Кларк готовилась к съемкам второго сезона сериала. Она занималась с тренером, чтобы держать себя в форме и снять стресс. Однажды перед тренировкой актриса почувствовала себя плохо: у нее начались резкие головные боли, после чего ее госпитализировали.

Врачи диагностировали у нее субарахноидальное кровоизлияние. Это тяжелая форма инсульта, которая уносит жизни больше трети больных. 24-летняя Кларк перенесла две операции на мозге, между которыми продолжала сниматься. Актриса смогла восстановиться и завершить съемки.

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