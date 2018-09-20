«Мать драконов» посвятила татуировку сериалу

Актриса Эмилия Кларк сделала новую татуировку в честь своей роли в культовом сериале «Игры престолов». Фотографию с наколкой «мать драконов» опубликовала в своем Instagram-аккаунте в четверг, 20 сентября.

На правом запястье 31-летней актрисы появилось небольшое изображение с тремя летящими драконами. На снимке смеющаяся Кларк поднимает руку, чтобы продемонстрировать его поклонникам. «Dr. Woo удостоверился, чтобы мать никогда не забывала о своих малышах», — поблагодарила она Лос-Анджелесского тату-мастера в описании к посту.

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Фэнтезийный сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа 2017 года, его последний эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Восьмая часть, съемки которой завершились в июле, станет финальной.

В сентябре «Игра престолов» завоевала награду американской премии «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал». Сериал уже в третий раз обошел конкурентов в борьбе за главную номинацию. Всего «Игру престолов» академики отметили статуэтками «Эмми» более 130 раз.

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