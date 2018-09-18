«Игра престолов» стал лучшим драматическим сериалом по версии «Эмми»

«Игра престолов» телеканала HBO завоевала награду американской премии «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал». Об этом сообщает Reuters.

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Также статуэтку получил актер Питер Динклэйдж за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале, где он исполнил роль Тириона Ланнистера.

Фэнтезийный сериал уже в третий раз обошел конкурентов в борьбе за главную номинацию. Всего «Игру престолов» академики отметили статуэтками «Эмми» более 130 раз.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Восьмая часть, съемки которой завершились в июле, станет финальной.

«Эмми» вручается Американской телевизионной академией с 1949 года.

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