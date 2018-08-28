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Показаны кадры нового сезона «Игры престолов»

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Телеканал HBO опубликовал промо-ролик с анонсом самых ожидаемых телесериалов в 2019 году. В видео вошли кадры из «Игры престолов».

В ролике показаны также фрагменты сериалов «Острые предметы», «Большая маленькая ложь», «Настоящий детектив» и «Барбершоп».

Выпустить восьмой сезон «Игры престолов» собирались в апреле 2019-го. Однако позже стало известно, что сериал появится на экранах в промежутке между 1 июня 2019-го и 31 мая 2020 года.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Восьмая часть, съемки которой завершились в июле, станет финальной.

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