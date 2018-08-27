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Новый сезон «Игры престолов» задумали отложить

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Новый сезон сериала «Игра престолов» может выйти позже, чем было запланировано. Об этом сообщает HuffPost.

По словам кинематографиста Джо Бауэра, ответственного за специальные визуальные эффекты в шоу, проект будет претендовать на награды «Эмми» в 2020 году. Чтобы получить право быть номинированным на премию, сериал должен выйти в промежутке между 1 июня 2019-го и 31 мая 2020 года. Таким образом, большая часть сезона выйдет не раньше лета 2020-го.

Ранее выпустить восьмой сезон «Игры престолов» собирались в апреле 2019-го. В этом случае он мог претендовать на «Эмми» уже в 2019 году. Тем не менее, по словам представителя награды, организаторы иногда делают исключения, и если несколько эпизодов выйдут до конца мая следующего года, их смогут включить в список претендентов.

В июле британская актриса Софи Тернер заявила, что заключительный сезон «Игры престолов» станет самым кровавым и эмоциональным в истории сериала.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Восьмая часть, съемки которой завершились в июле, станет финальной.

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