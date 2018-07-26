Раскрыты подробности финальных эпизодов и продолжения «Игры престолов»

Представитель канала HBO Кейси Блойс рассказал в интервью Entertainment Weekly о продолжительности эпизодов в восьмом сезоне «Игры престолов». По его словам, создатели сериала решили отказаться от чересчур длинных серий.

Блойс подчеркнул, что в финальной части не будет двухчасовых эпизодов. Он также предположил, что трейлер восьмого сезона может выйти уже в 2018 году.

Говоря о своих ощущениях от сценария финала, представитель HBO заявил, что это «подходящий способ завершения для одного из лучших шоу в истории телевидения». «Об этом потом долго будут говорить», — пообещал он.

Материалы по теме И кровь, и любовь Кого убьют и изнасилуют в финале «Игры престолов»

Блойс также поведал о планах, связанных со вторым приквелом к «Игре престолов». По его словам, пилотную серию к очередному спин-оффу собираются снять в начале 2019 года. Первый приквел, шоураннером которого выступит Джейн Голдман, не станет «Игрой престолов 2». «Это совсем иная история, другой мир, потому что королевства [из оригинального сериала] тогда еще не существовали», — добавил Блойс.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа 2017 года, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Съемки восьмой части завершились в начале июля. Премьера финала запланирована на весну 2019 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!