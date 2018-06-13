Раскрыты подробности приквела «Игры престолов»

Американский писатель Джордж Мартин, создатель саги «Песнь льда и пламени», по мотивам которой снят сериал «Игра престолов», раскрыл подробности грядущего приквела телешоу в своем блоге. Он заявил, что возможное название нового проекта — «Длинная ночь», что, по его словам, «говорит о многом».

Мартин уточнил, что действие приквела происходит за 10 тысяч лет до событий «Игры престолов» и ни один персонаж фэнтезийного сериала в нем не появится. Писатель добавил, что телеканал HBO пока не заказал у шоураннеров целый сезон, остановившись только на пилотном эпизоде.

Всего HBO планировал снять пять спин-оффов «Игры престолов», однако, отметил Мартин, один проект решили отложить на неопределенный срок.

В книгах Мартина «Длинная ночь» — затяжная зима, наступившая во времена Века героев и ознаменовавшая первое появление белых ходоков, антагонистов «Игры престолов».

9 июня стало известно, что HBO одобрил создание приквела. В качестве исполнительного продюсера проекта выступит Джейн Голдман, которая также является автором сценария совместно с Джорджем Р. Р. Мартином. Дата выхода сериала пока не называется.

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