Русский актер из «Игры престолов» объяснил красоту сцен секса и изнасилования

Российский актер Юрий Колокольников порассуждал о сексуальности постельных сцен в сериале «Игра престолов». Соответствующая запись опубликована на YouTube-канале «вДудь».

Артиста попросили назвать самую горячую актрису сериала, на что Колокольников заявил, что «они там все достаточно горячие», но причина этого заключается не в сексуальности артисток, а в сюжете и профессиональной съемке.

«Например, сцена с кхалиси [Эмилия Кларк], когда ее оприходует кхал Дрого [Джейсон Момоа], сама по себе не была достаточно сексуальной. Почему на эту сцену так все дрочили? Это была горячая сцена, но не потому, что актриса там такая горячая, или актер какой-то неимоверный *** (мужской половой орган)», — отметил актер.

В ноябре 2017-го Эмилия Кларк раскритиковала людей, постоянно расспрашивающих ее о сценах секса в «Игре престолов». «Секс и обнаженка повсюду. Так много сериалов фокусируются на простом факте, что люди размножаются. Люди ****** [совокупляются] для удовольствия — это часть жизни», — заявила она.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Колокольников сыграл в четвертом сезоне эпизодическую роль одичалого Стира.

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