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Звездам «Игры престолов» раздали самоуничтожающиеся сценарии

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Актер «Игры престолов» Николай Костер-Вальдау заявил, что звездам сериала раздали самоуничтожающиеся сценарии к финальному сезону. Его слова передает The Independent.

По словам Костера-Вальдау, тексты распространялись только в электронном виде, а после съемок каждой сцены упоминание о ней исчезало из сценария. Артист пояснил, что так создатели телешоу пытаются избежать утечек сюжета. «Все очень, очень строго. В этом году это просто новая степень безумия», — отметил он. Актер сравнил уровень секретности с франшизой «Миссия: Невыполнима».

В феврале в сеть утекли спойлеры финала «Игры престолов» — интернет-пользователь снял видео со съемок сериала.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа 2017-го, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам.

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