В сеть утекли спойлеры финала «Игры престолов»

Видео: Steven McAuley / Facebook

Поклонники сериала «Игра престолов» узнали подробности сюжета восьмого сезона. Они засняли на видео съемки одной из сцен финальной части, запись опубликована на фанатском сайте Watchers on the Wall.

«Это не какая-то маленькая утечка. Это настоящий финал прямо для вас», — заявили авторы поста.

Внимание! За картинкой с Арьей и Сансой следует объяснение происходящего на видео.

— Game of Thrones Meme (@Thrones_Memes) 25 сентября 2017, 21:53

В ролике видно, как на съемочной площадке горит Винтерфелл, родовой замок дома Старков, члены которого играют в «Игре престолов» ключевые роли. Поклонники предположили, что замок падет либо из-за главного антагониста сериала Короля Ночи, который обзавелся драконом, либо из-за королевы Серсеи, владеющей диким огнем — опасной и легко воспламеняющейся жидкостью. Другая версия заключается в том, что дом Старков по неизвестной причине могла поджечь Дейенерис Таргариен с ее драконами.

Материалы по теме Малыш, ты меня волнуешь Тирион, Человек из другого места и другие великие карлики из фильмов и сериалов

30 января актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая в сериале Арью Старк, открестилась от слов про сроки выхода последнего сезона. Ей приписывали фразу о том, что премьера восьмой части состоится в апреле 2019 года.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!