Дата выхода «Игры престолов» оказалась фейком

Актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая роль Арьи Старк в сериале «Игра Престолов», открестилась от слов про сроки выхода последнего сезона. Об этом она заявила в Twitter во вторник, 30 января.

«Просто даю вам знать, что эта цитата о дате премьеры "Игры престолов", которую я якобы дала, не соответствует реальности и была взята из интервью, которое у меня брали несколько лет назад», — объяснила Уильямс.

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27 января издание Metro опубликовало интервью с актрисой, в котором девушка сообщила, что первая серия восьмого сезона выйдет на экраны в апреле 2019 года. Съемки сериала, по ее словам, должны завершиться в декабре 2018-го.

В начале января телеканал HBO подтвердил, что последний, восьмой сезон киносаги «Игра престолов» выйдет в 2019 году, не уточняя сроков. Известно, что сезон будет состоять из шести эпизодов. Сериал выходит на канале с 2011 года.

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