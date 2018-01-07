Появились подробности нового сериала по рассказу автора «Игры престолов»

Еще одно произведение писателя-фантаста Джорджа Мартина, по книгам которого снят сериал «Игра престолов», будет экранизировано. Об этом сообщает телеканал Syfy.

Основой для нового шоу станет новелла «Летящие сквозь ночь». В создании фильма примут участие студия Universal Cable Productions и канал Netflix. Адаптацией исходного текста займется сценарист Джефф Булер. Режиссером пилотного эпизода выступит Майк Кэхилл, работавший над фильмом «Я — начало» и сериалом «Волшебники».

Главную роль — доктора Агаты Мэтсон — исполнит Гретхен Мол, которая получила известность благодаря роли Джиллиан Дармоди в сериале «Подпольная империя». Ее коллегами по съемочной площадке станут Оуэн Мэкен, Дэвид Аджала, Сэм Страйк, Майя Эшет, Энгус Сэмпсон, Джоди Тернер-Смит и Брайан Ф. О'Бирн.

По данным Space.com, в первом сезоне шоу будет 10 серий. Съемки пройдут в Ирландии.

О планах экранизировать повесть Мартина стало известно в мае. Тогда сообщалось, что производством телешоу займется телевизионная сеть Syfy, а сам писатель не будет задействован в проекте из-за контрактных обязательств перед каналом HBO.

Повесть «Летящие сквозь ночь» была написана в 1980 году. Ее действие разворачивается в будущем, незадолго до разрушения Земли. В центре сюжета — группа ученых, которые отправляются в космическое путешествие в поисках мистического инопланетного существа. В пути против команды восстает главный компьютер летающего корабля. «Летящие сквозь ночь» уже были экранизированы в 1987 году, когда вышла картина «Ночной полет» режиссера Роберта Коллектора.

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