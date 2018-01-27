Уточнены сроки выхода последнего сезона «Игра престолов»

Актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая роль Арьи Старк в сериале «Игра Престолов», уточнила сроки выхода последнего сезона. Об этом она рассказала в интервью изданию Metro.

По ее словам, съемки завершатся в декабре 2018 года, первая серия восьмого сезона выйдет на экраны в апреле 2019 года. «Очень много всего вошло в финальную версию. Вы бы не захотели спешить в этом сезоне», — рассказала актриса.

Уильямс добавила, что хочет, чтобы ее героиня обрела мир, «снова нашла себя и отпустила всю злость и желание мстить, которые сопровождали ее на пути».

В начале января телеканал HBO подтвердил, что последний, восьмой сезон киносаги «Игра престолов» выйдет в 2019 году, не уточняя сроков. Известно, что сезон будет состоять из шести эпизодов. Режиссерами станут Дэвид Бениофф, Дэн Вайс, Дэвид Наттер и Мигель Сапочник.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон сериала завершился 28 августа, а последний эпизод собрал рекордное количество просмотров.

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