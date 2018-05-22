Актриса из «Игры престолов» возродила обувь из нулевых

Актрису культового сериала «Игра престолов» Эмилию Кларк заметили в обуви, которая была популярна в 2000-х годах, сообщает Vogue.

31-летнюю Кларк сфотографировали в Нью-Йорке в длинной юбке с цветными полосками и в черном топе. Актриса дополнила наряд узкими ретро-очками и ярко-белыми остроносыми туфлями на шпильке.

Фото: Cindy Ord / Getty Images

Обуви с острым мыском отдают предпочтения и другие знаменитости. Например, в таких туфлях появлялись модели Белла Хадид, Кендалл Дженнер и Эмили Ратаковски.

tell me more Публикация от Kendall (@kendalljenner) 5 Мар 2018 в 10:48 PST

Oh hi NYC Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 12 Сен 2017 в 10:02 PDT

Эмилия Кларк — британская актриса театра, кино и телевидения. Славу Кларк принесла роль Дейенерис Таргариен в телесериале «Игра престолов».

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В мае Канадский дизайнер Джон Флювог вернул в производство свои знаменитые туфли Fluevog Munster, в которых выступала американская певица Мадонна в 1990-х. Модель на каблуке и платформе перевыпущена к своему 30-летию и будет доступна в трех вариантах: розовом, черном и серебряном с блестками.

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