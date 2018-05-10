Перевыпущена популярная в 1990-х обувь

Канадский дизайнер Джон Флювог вернул в производство свои знаменитые туфли Fluevog Munster, в которых выступала американская певица Мадонна в 1990-х. Об этом сообщает Hypebae.

Модель на каблуке и платформе перевыпущена к своему 30-летию и будет доступна в трех вариантах: розовом, черном и серебряном с блестками. Стоимость пары — 355 долларов. Кроме того, в честь годовщины появления модели Fluevog Munster Джон Флювог откроет новый магазин Dumbo в Бруклине, США.

Помимо Мадонны, туфли Fluevog, которые поклонники назвали «флювогеры», пользовались популярностью у актрис Вупи Голдберг и Скарлетт Йоханссон.

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В апреле головной убор из 80-х и 90-х годов прошлого века снова стал трендом, который в своих последних коллекциях поддержали как люксовые бренды, так и производители одежды масс-маркет. Впервые в 2018 году шляпу-панамку заметили на Неделе мужской моды в Париже, когда аксессуар продемонстрировали сразу несколько компаний, в числе которых Chanel, Burberry, а также коллаборация британского дизайнера Джонатана Андерсона с японским брендом Uniqlo.

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