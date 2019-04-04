В Нью-Йорке состоялась премьера финала «Игры престолов»

В Нью-Йорке прошел премьерный показ первой серии финального сезона «Игры престолов». Об этом сообщает The Telegraph.

Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк, предупредила гостей предпоказа о том, что за съемку и утечку информации о первом эпизоде сериала им грозит штраф. «Помните, что случилось с последним человеком, который пытался обмануть нас», — напомнила об убийстве Петира Бейлиша Мэйси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк.

Несмотря на предостережения, зрители не смогли удержаться от комментариев. Журналист и сценарист Джеймс Хибберд написал в своем Twitter, что возвращение эпопеи на экраны стало фантастическим. Однако, согласно отчету The Telegraph, в первой серии не стоит ждать эпических сражений и других крупномасштабных действий.

Хотя ответ на вопрос, кому достанется Железный Трон, до сих пор остается неизвестным, актер Джером Флинн, сыгравший наемника Бронна, заверил, что создатели сериала проделали потрясающую работу. «Получилось трогательно и шокирующе, но каким-то странным образом их решение [выбор нового правителя Вестероса] имеет смысл», — заявил артист.

4 апреля Эмилия Кларк, известная благодаря роли Дейенерис Таргариен, в подробностях рассказала, как пережила два кровоизлияния в мозг во время съемок сериала. Актриса отметила, что ей удалось восстановиться после болезни, но недуг изменил ее жизнь.

Первая из шести серий заключительного, восьмого сезона «Игры престолов» выйдет 14 апреля.

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