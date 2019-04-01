Звезда «Игры престолов» рассказала о дискриминации на съемках сериала

Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», сообщила о неравной оплате труда во время работы над сериалом. Об этом пишет журнал Harper's Bazaar.

По словам артистки, ее коллега Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, получал больше денег за съемки. «Киту Харингтону платили больше денег, чем мне, но его сюжетная линия была длительнее. В последних сериях у него было что-то безумное, например, 70 ночных съемок, которых у меня было не так много. И я сказала: "Знаете, оставьте эти деньги"», — отметила Тернер, пояснив, что равные гонорары в киноиндустрии — это сложная тема.

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В своем интервью она заявила, что является сторонницей движения против домогательств #MeToo и выступает за то, чтобы труд женщин и мужчин оплачивался одинаково, без дискриминации. Она добавила, что в последнее время люди чаще ведут разговоры о равной зарплате, а руководители проектов охотнее прислушиваются к их требованиям.

Как пишет The Mirror, Тернер зарабатывает 158 тысяч фунтов стерлингов за эпизод, в то время как Харингтон получает за серию от 370 тысяч до 537 тысяч фунтов стерлингов.

В конце февраля 23-летняя артистка столкнулась с критикой из-за утекших в сеть спойлеров последнего сезона «Игры престолов». Поклонники шоу вспомнили январское интервью, в котором актриса призналась, что совсем не умеет хранить секреты, поэтому рассказала о концовке сериала нескольким людям. Интернет-пользователи посчитали, что утечка произошла из-за Тернер, однако она опровергла эту информацию.

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