Звезду «Игры престолов» обругали за появившиеся спойлеры последнего сезона

Актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в «Игре престолов», утверждает, что не имеет никакого отношения к появившимся в сети спойлерам нового сезона. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

В связи с тем, что в сеть утекла информация о сюжете первой серии восьмого сезона, поклонники шоу вспомнили январское интервью артистки, в котором она призналась, что совсем не умеет хранить секреты, поэтому рассказала о концовке сериала нескольким людям. Интернет-пользователи посчитали, что утечка произошла из-за Тернер, и обрушились на нее с критикой.

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«Я зашла в Twitter и увидела заголовки типа: "Пользователи Twitter злы на Софи Тернер после того, как она заявила, что раскрыла концовку сериала двум друзьям". Правда в том, что я сказала только двум людям. Это не так много. Если честно, я не часто читаю комментарии в Twitter, потому что там обычно довольно много ненависти. Все, что я говорю, вызывает негативную реакцию, поэтому я не удивлена», — сказала Тернер.

Ее фанаты указали на то, что никто не критикует другую звезду сериала — Кита Харингтона, который в феврале также признался, что заспойлерил жене финал шоу. «Люди любят Кита Харингтона, он не может сделать ничего плохого. Он народный принц!» — отметила Тернер.

Последний сезон «Игры престолов» стартует 14 апреля.

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