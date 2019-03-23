Спойлеры нового сезона «Игры престолов» возмутили пользователей сети

В сети появились спойлеры с сюжетом первой серии нового, восьмого сезона сериала «Игра престолов», который должен выйти в эфир HBO 14 апреля. Этот факт вызвал возмущение зрителей проекта в соцсетях, сообщает The Daily Mail.

Пользователь Reddit и YouTube TheRealFrikiDoctor выложил на видеосервис продолжительный ролик, в котором пересказал весь сюжет первой серии нового сезона «Игры престолов». Видео вскоре было удалено по требованию HBO, но многие спойлеры просочились на Reddit и в Twitter.

«Судя по Reddit, первая серия восьмого сезона "Игры престолов" слилась в интернет», — предположил в Twitter лондонский журналист Крис Мандл.

— Too School For Cool (@MadMakNY) 21 марта 2019, 20:45

«Спасибо, Twitter, за очередной слив спойлеров "Игры престолов" в мою ленту без предупреждения или тэгов от людей, на которых я даже не подписан. Придется начать блокировать», — возмутился пользователь @MadMakNY.

Сам TheRealFrikiDoctor написал, что не видит в своих роликах ничего преступного и находится в поиске видеосервиса, откуда его работы не будут удалять.

5 марта в сети появился трейлер последнего сезона «Игры престолов». Премьера первого эпизода заключительной части эпопеи состоится 14 апреля.

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