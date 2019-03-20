После смерти Джона Сноу Киту Харингтону понадобилось лечение

Исполнитель роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов» актер Кит Харингтон признался, что после съемок эпизода смерти героя ему понадобилось лечение. Об этом артист рассказал в интервью журналу Variety.

После смерти и воскрешения Джона Сноу внимание публики к актеру было настолько пристальным, что он начал чувствовать себя «уязвимым» на людях. Артист рассказал, что прохожие на улице кричали ему: «Ты умер?»

«Это было не лучшее время в моей жизни, — признал Харингтон. — Я должен был чувствовать себя самым счастливым человеком в мире, но вместо этого я ощущал свою беззащитность».

«Через некоторое время я начал лечение и возобновил общение с людьми. Я не чувствовал себя в безопасности и ни с кем не разговаривал», — заключил артист, отметив, что в тот момент даже сомневался, что сможет играть.

Ранее актеры сериала рассказывали о трудностях, с которыми они столкнулись во время съемок финального эпизода восьмого сезона.

5 марта в сети появился трейлер последнего сезона «Игры престолов». Премьера первого эпизода заключительной части эпопеи состоится 14 апреля.

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