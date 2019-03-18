Назван лучший персонаж «Игры престолов»

Издание The Independent составило рейтинг из 70 героев сериала «Игра престолов».

Далее следуют спойлеры к вышедшим сезонам «Игры престолов».

Лучшей признали Серсею Ланнистер. Отмечается, что она стала одним из самых сложных персонажей, когда-либо появлявшихся на экранах, а игра Лины Хиди заставила поклонников сопереживать ей, несмотря на то что королева организовала взрыв церкви, подстроила гибель своего мужа Роберта Баратеона и неоднократно покушалась на жизнь брата Тириона.

На втором месте оказался сам Тирион, которого назвали «настоящим героем с неистовым интеллектом». Кроме того, хотя многие ненавидят его за то, что он карлик, Тирион способен одержать победу над своими злейшими врагами.

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Тройку замкнул Джейме Ланнистер, который изначально появился в шоу как «длинноволосый плохой парень самого высокого порядка», однако за несколько сезонов покорил сердца зрителей благодаря произошедшем в его характере переменам.

На четвертом месте разместилась Кейтлин Старк, смерть которой сочли одним из наиболее ярких эпизодов в сериале. На пятом — Джоффри Баратеон, сумевший вызвать огромную ненависть у фанатов «Игры престолов».

В десятку лучших героев также вошли Сандор «Пес» Клиган, Санса Старк, Бриенна Тарт, Петир Бейлиш и Робб Старк.

Худшим персонажем признали Рикона, назвав его «самым раздражающим ребенком» семейства Старков. На последних позициях расположились также Робин Аррен, Ренли и Томмен Баратеоны.

5 марта в сети появился трейлер финального сезона «Игры престолов». Показ заключительных эпизодов сериала стартует 14 апреля.

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