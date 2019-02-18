Культура
 
Последние новости
Арест американского инвестора ударил по экономике России
Депрессивным москвичам рекомендовали больше спать и меньше пить 
Лавров указал на саботаж помощи беженцам со стороны США
Названа минимальная стоимость квартиры с ремонтом в Москве
Пьяную пассажирку выставили из самолета за ненависть к детям
В Польше отменили визит в Израиль из-за «сотрудничества с нацистами»
Российский телеведущий вспомнил о встрече с выдуманным китайским министром
Московский школьник поспорил и ударил полицейского 
В ДНР уточнили детали «атаки украинских беспилотников»
Новости партнеров

Фанатская теория указала на ключевую роль Серсеи в финале «Игры престолов»

Перейти в «Мою Ленту»

Очередная фанатская теория, связанная с «Игрой престолов», объяснила беременность одной из главных героинь сериала, королевы Серсеи. Об этом пишет The Independent.

Далее следуют спойлеры к уже вышедшим сезонам «Игры престолов».

Согласно версии, высказанной пользователем Reddit под псевдонимом lounaaaaaaaa, ребенок Серсеи может спасти Вестерос от уничтожения главным антагонистом, Королем Ночи. Белые ходоки, которыми управляет злодей, ранее в сериале принимали в качестве жертв новорожденных мальчиков от одичалого Крастера и в замен не нападали на его жилище. Теория указывает на то, что Серсее предстоит пожертвовать своим ребенком, чтобы Король Ночи отступил от ее королевства.

В феврале 2018 года Mashable собрал фанатские теории о наиболее вероятных сюжетных поворотах в концовке «Игры престолов». Поклонники сериала посчитали, что Джейме убьет свою сестру Серсею — намек на это заключается в напряженных отношениях между ними в конце седьмого сезона.

Другая теория о королеве предполагает, что Серсея может притворяться беременной, чтобы манипулировать Джейме.

Последний сезон «Игры престолов» стартует 14 апреля. Он будет состоять из шести серий.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Game of Thrones season 8 theory hints Cersei could save Westeros from the Night King
Джейме Ланнистер прокомментировал теорию о концовке «Игры престолов»
Фанат «Игры престолов» выдвинул неожиданную теорию о главном антагонисте
Сыгравший Джейме в «Игре престолов» актер выдвинул теорию о беременности Серсеи
Другие материалы рубрики
Культура00:02Сегодня

«Я пришел на дискотеку, чтобы снять тебя и стресс»

Россию захватывают хиты про наркотики и рейвы под музыку 1990-х
13:36Сегодня

Режиссер «Кислоты» объяснил популярность наркотиков у молодежи

16:1811 февраля

На «Пикнике Афиши» сделают отдельную сцену для Скриптонита, Басты и других рэперов

11:51Сегодня

Актера сериала «Интерны» ранили из ружья во время съемок

Культура00:0314 февраля
Елизавета II

Погром и шатания

Как королева Елизавета, Тереза Мэй и Борис Джонсон стали героями
17:3110 февраля

Картины Гитлера всколыхнули Нюрнберг и остались невостребованными

13:00Сегодня

Баста извинился за слова о пенсиях после обзора BadComedian на «Клубаре»

09:36Сегодня

Россияне оказались любителями попсы и шансона

Культура00:0112 февраля

«Русский секс — как русский бунт, бесполезен, беспощаден»

Бесстрашные стихи Сергея Шнурова про Кадырова, Путина и коррупцию
10:25Сегодня

Юрий Быков признал себя мудаком и раскаялся из-за провала фильма «Завод»

13:27 8 февраля

Религиозный Джастин Бибер отказался от секса до свадьбы

19:4017 февраля

Шнуров сочинил стихи про избившего жену Башарова

Россия
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянка решила избавить студенток от домогательств и унижений в университетах
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
«Вытащить человека из депрессии может только любовь»
Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
Вероника Науменко с мамой«Кислород падает, и она моментально синеет»
Маленькая Вероника задохнется без прибора для очищения легких. Вы можете ей помочь
Россияне возмутились принудительному выселению 92-летней пенсионерки-инвалида
Песков прояснил вопрос с выплатами родственникам бойцов ЧВК Вагнера
Шестилетний ребенок ночь блуждал в московском лесопарке и вышел к людям
Все материалы
Мир
Сергей Лавров, министр иностранных дел РоссииНовый мировой беспорядок
Хаос и своенравие России: что обсуждали в Мюнхене главные политики мира
В Польше отменили визит в Израиль из-за «сотрудничества с нацистами»
Лавров указал на саботаж помощи беженцам со стороны США
Польша захотела извинений от Израиля за «сотрудничество с нацистами»
Время для снятия санкций с России оказалось неподходящим
«Угроза не исчезла»
 
«Китайцы шли цепями на пулеметы»
40 лет назад началась война главных коммунистических держав Азии. СССР остался не у дел
Все материалы
Бывший СССР
Русские сети
Литовская контрразведка разоблачила агентов Москвы. Они следили за судьями и прокурорами
США пожаловались на нежелание России вести переговоры по Украине
Белоруссия решила скорректировать план обороны страны
Грузинские туристы за одну ночь устроили серию краж в Киеве
Саакашвили вычислил у себя процент грузинской крови
Порошенко назвал нынешнее положение Украины историей успеха
Первый президент Украины объявил Донбасс «другой страной»
Все материалы
Экономика
До последнего вздоха
Эти компании рассчитывают на вашу скорую смерть. Она принесет им миллионы
Россияне останутся без дешевых автомобилей
«Северному потоку-2» снова усложнили жизнь
Венесуэльские нефтяники опровергли заморозку счетов Газпромбанком
У российского бизнеса появилась надежда
Медведев назвал «неверной трактовкой» планы забрать у бизнеса сверхдоходы
В Европе отказались от Sukhoi Superjet
Все материалы
Силовые структуры
«Надо убивать!»
Главный киллер России создал секту безжалостных убийц. Его «братья» ликвидировали 60 человек
Кровавая жатва
Все преступления банды Джако — главного киллера России: справка «Ленты.ру»
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Банда главного киллера России предстанет перед судом в Москве
Кредиторы забрали ребенка у россиянки из-за долгов
Новость о задержании смертников со взрывчаткой в Сургуте оказалась ложью
Подростков-арестантов спрячут от криминала в женском СИЗО
Все материалы
Наука и техника
Атомный поезд
Что станет с Россией после ядерной войны и как в ней выжить — «Метро: Исход»
Обратная сторона
Ужасы и быт Второй мировой войны глазами неизвестного солдата вермахта
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
В Китае показали высокоскоростной поезд для России
Работу дрона-камикадзе от «Калашникова» показали на видео
Все материалы
Спорт
Фрэнсис Нганну и Кейн ВеласкесСлавная охота
Африканский Хищник нокаутировал легенду UFC за 26 секунд
Бывший чемпион UFC объяснил поражение на 26-й секунде боя
Российская биатлонистка приехала в Канаду и оглохла
Хоккеист умер во время матча в Новосибирске
Игрок НХЛ на скорости просунул клюшку между ног и забросил шайбу
Бывший футболист «Зенита» принес команде победу дальним ударом с лета
Бывший чемпион UFC продержался в клетке 26 секунд
Все материалы
Культура
«Я пришел на дискотеку, чтобы снять тебя и стресс»
Россию захватывают хиты про наркотики и рейвы под музыку 1990-х
Елизавета IIПогром и шатания
Как королева Елизавета, Тереза Мэй и Борис Джонсон стали героями
«Усатая Джоконда» Марселя Дюшана«В этом не было ничего непристойного»
Он изображал трансвестита, восхищался писсуарами и изменил мир
Режиссер «Кислоты» объяснил популярность наркотиков у молодежи
Фанатская теория указала на ключевую роль Серсеи в финале «Игры престолов»
Актера сериала «Интерны» ранили из ружья во время съемок
Баста извинился за слова о пенсиях после обзора BadComedian на «Клубаре»
Все материалы
Интернет и СМИ
Звезду «Что? Где? Когда?» обвиняют в подкупе ради выигрыша
Что известно о самом громком скандале в истории «Кто хочет стать миллионером?»
«Я сейчас же поеду в больницу»
Эти блогеры всю жизнь развлекали незнакомых людей. Зрители отплатили им сполна
Невеста упрекнула давнюю подругу в лишнем весе и передумала звать ее на свадьбу
В Forbes назвали признак богатого россиянина
Сказке конец
Магия в жизни обычных людей на снимках лучших фотографов мира
Муж Скабеевой объяснил полутораминутное молчание в эфире украинского канала
Обнаружена китайская база данных слежки за миллионами уйгуров
Все материалы
Ценности
Голливудский пророк
Виллы, спорткары и собственный флот. Как жил основатель церкви сайентологии
«Женщины одеваются так безвкусно, вам надо поднимать страну»
Российские дизайнеры научились делать качественные вещи. Их даже готовы покупать
«Они сказали, что я позорю себя и семью»
Арабские женщины курят, пьют и водят машины. Их не страшат тюрьма и плети
Пристыженные тучные женщины обиделись на мир и запротестовали
Ким Кардашьян вновь вышла в свет в откровенном наряде
Леди Гага набила татуировку с ошибкой и списала оплошность на алкоголь
Невеста решила выгнать лучшую подругу со свадьбы из-за большой груди
Все материалы
Путешествия
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вы можете почувствовать себя опустошенными»
История россиянки, получившей работу мечты и объездившей 25 стран за год
Скорпион пробрался в салон самолета и всполошил пассажиров
В Амстердаме решили исключить проституток из списка достопримечательностей
Названы лучшие дни недели для бронирования отелей и авиабилетов
Круизный лайнер снес часть причала и шокировал пассажиров
Все материалы
Из жизни
Без лица
Эти люди обливались кислотой и бежали из страны, чтобы исчезнуть. Этого оказалось мало
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Страх катастроф толкает нас к вере в ведьм»
Цыгане совместили магию и технологии. Получилось дико, но выгодно
Студентка легла спать с головной болью и проснулась с новорожденной дочерью
Родители напоили подростка китайской водкой и чуть не убили его
Женщина похудела из-за рака и списала это на успех диеты
Врач весом полтора центнера похудел вдвое ради пациентов
Все материалы
$50 000 за шиномонтаж, сэр!
Сколько стоит обслуживать культовый суперкар McLaren F1?
Тест нового Мерседеса GLE
Теперь мы знаем, какими будут автомобили Mercedes-Benz в следующие семь лет
10 отличных коубов с автомобилями
Смешные ролики на нашу любимую тему — смотреть со звуком!
Машина времени
Длительный тест Volvo V90 Cross Country: почти плачем после первого знакомства
Ford представил «заряженный» Focus ST нового поколения
Aurus Senat принял участие в соревнованиях водителей ФСО
Появилась информация о самом мощном Kia Ceed и шутинг-брейке Proceed для РФ
Все материалы
Дом
«У меня глаз начал дергаться, спать не могла»
Пара из Подмосковья накопила на «сталинку» и столкнулась с ее неприятным прошлым
Без огней, небоскребов и людей
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
Метры эпохи
Эти шедевры советской архитектуры были забыты. Теперь квартиры в них стоят миллионы
Самую дешевую московскую квартиру нашли в Коптево
Названа минимальная стоимость квартиры с ремонтом в Москве
Названы лучшие города России для заработка на коммуналках
Россиянам пообещали новые сроки отключения горячей воды
Все материалы