Фанатская теория указала на ключевую роль Серсеи в финале «Игры престолов»

Очередная фанатская теория, связанная с «Игрой престолов», объяснила беременность одной из главных героинь сериала, королевы Серсеи. Об этом пишет The Independent.

Далее следуют спойлеры к уже вышедшим сезонам «Игры престолов».

Согласно версии, высказанной пользователем Reddit под псевдонимом lounaaaaaaaa, ребенок Серсеи может спасти Вестерос от уничтожения главным антагонистом, Королем Ночи. Белые ходоки, которыми управляет злодей, ранее в сериале принимали в качестве жертв новорожденных мальчиков от одичалого Крастера и в замен не нападали на его жилище. Теория указывает на то, что Серсее предстоит пожертвовать своим ребенком, чтобы Король Ночи отступил от ее королевства.

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В феврале 2018 года Mashable собрал фанатские теории о наиболее вероятных сюжетных поворотах в концовке «Игры престолов». Поклонники сериала посчитали, что Джейме убьет свою сестру Серсею — намек на это заключается в напряженных отношениях между ними в конце седьмого сезона.

Другая теория о королеве предполагает, что Серсея может притворяться беременной, чтобы манипулировать Джейме.

Последний сезон «Игры престолов» стартует 14 апреля. Он будет состоять из шести серий.

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