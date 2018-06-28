Джейме Ланнистер прокомментировал теорию о концовке «Игры престолов»

Датский актер Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера в «Игре престолов», поразмышлял в интервью Vanity Fair о конфликте его персонажа с королевой Серсеей в конце седьмого сезона. Артист засомневался, что напряжение между героями может вырасти в открытое противостояние, как предполагали поклонники.

«Я женат уже 20 лет, чему очень рад. У меня чудесная жена. Но за 20 лет бывали времена, когда у нас возникали ссоры. И ты можешь быть настолько зол, что ты просто говоришь: "А, пошло оно все". Конечно, три секунды спустя ты берешь свои слова назад... Мне кажется, подобные эмоции возникают во всех отношениях. И этот конфликт [Джейме и Серсеи] послужил просто замечательной отправной точкой для нового сезона», — рассказал Костер-Вальдау.

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В феврале Mashable собрал фанатские теории о наиболее вероятных сюжетных поворотах в концовке «Игры престолов». Поклонники сериала посчитали, что Джейме убьет свою сестру, королеву Серсею — намек на это заключается в их напряженных отношениях в конце седьмого сезона. Еще одна теория, основанная на откровениях актеров, которые рассказывали о своих эмоциях во время читки сценария финала, заключается в том, что Дейенерис Таргариен родит наследника, но умрет при родах.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам.

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