Джон Сноу из «Игры престолов» раскрыл концовку сериала жене и разъярил ее

Актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», раскрыл концовку финального сезона своей супруге Роуз Лесли, сыгравшей в сериале одичалую Игритт. Артист признался в этом в эфире радиостанции Kiss FM, передает Radio Times.

По словам Харингтона, его жена попросила рассказать о финале сериала, а тот раскрыл ей все спойлеры. «Она не говорила со мной три дня после этого», — отметил он.

В декабре 2018-го Кит Харингтон рассказал, что очень эмоционально пережил окончание съемок заключительной части сериала. При этом артист зарекся сниматься в продолжении «Игры престолов».

Харингтон и Лесли поженились в Шотландии в июне 2018 года. Пара познакомилась на съемках «Игры престолов» в 2012-м. По сюжету саги изначально враждующие персонажи влюбляются друг в друга. Игритт погибает в конце четвертого сезона.

Последний, восьмой сезон «Игры престолов» стартует 14 апреля.

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