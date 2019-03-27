Санса из «Игры престолов» призналась в сексуальных экспериментах

Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», считает, что все экспериментируют и пробуют однополые отношения. Об этом она сказала в интервью журналу Rolling Stone.

«Это часть взросления. Я люблю душу, а не гендер», — заявила артистка.

Осенью 2017 года актриса объявила о помолвке. Она сообщила, что выйдет замуж за участника группы Jonas Brothers Джо Джонаса. По словам Тернер, она никогда не могла представить, что обручится в 21 в год, и была готова к тому, что всю жизнь проведет в одиночестве.

«Мне кажется, если вы нашли нужного человека, вы просто знаете это. Я чувствую, что душой я гораздо старше своего реального возраста. Я чувствую, что прожила достаточно, чтобы знать. Я встретила достаточно парней и девушек», — рассказала 23-летняя актриса и добавила, что ощущает себя на 27-28 лет.

В феврале Тернер призналась, что во время съемок «Игры престолов» часто пыталась поцеловать свою коллегу Мэйси Уильямс, чтобы смутить окружающих. Она отметила, что из-за крепкой дружбы между актрисами люди часто воспринимают их как пару.

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