Забытый кофейный стаканчик в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов

Сеть кофеен Starbucks получила бесплатную рекламу на 2,3 миллиарда долларов после скандала вокруг появления забытого стаканчика с кофе в сериале «Игра престолов». Об этом сообщает CNBC.

Речь идет о четвертом эпизоде финального сезона. Поклонники сериала во время просмотра заметили в кадре забытый пластиковый стаканчик с логотипом, похожим на Starbucks. Позднее кадр был отредактирован, а художник-постановщик «Игры престолов» Хауке Рихтер сообщил, что стаканчик не имеет отношения к сети кофеен.

Однако скандал вокруг его случайного появления привел к тому, что Starbucks и «Игра престолов» были вместе упомянуты новостными интернет-ресурсами, телеканалами и радиостанциями по всему миру более 10,6 тысячи раз, сообщила глава маркетинговой компании Hollywood Branded Стейси Джонс. Отдельно проведенный мониторинг показал, что всего за два дня с премьеры серии Starbucks и «Игра престолов» были упомянуты новостными сайтами, форумами, блогами и в Twitter 193 тысячи раз.

В Starbucks ситуацию пока не прокомментировали. Однако ранее на появление стаканчика рядом с одной из главных героинь сериала Дейенерис, роль которой играет актриса Эмилия Кларк, компания отреагировала в Twitter: «Честно говоря, мы удивлены, что она не заказала драконий напиток».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!