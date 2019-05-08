Кофейный стаканчик исчез из последней серии «Игры престолов»

Телеканал HBO удалил кофейный стакан из четвертой серии восьмого сезона сериала «Игра престолов». Об этом сообщает The Verge.

Компания незаметно обновила последний эпизод, чтобы убрать из него киноляп. Бумажную чашку стерли из серии, размещенной на HBO Go и других потоковых сервисах.

При этом The Wall Street Journal передает, что появившийся в кадре напиток оказался не из кофейни Starbucks, как предполагали зрители. Отмечается, что он был приготовлен прямо на съемочной площадке.

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6 мая фанаты сериала обратили внимание на то, что в новой серии «Игры престолов» показали картонный стакан с напитком из Starbucks. Он стоял на столе рядом с героиней Эмилии Кларк, исполнившей роль Дейенерис Таргариен. Позднее один из зрителей предположил, что напиток принадлежит Софи Тернер, исполняющей роль Сансы Старк. Он опубликовал фотографию, на которой актриса держит картонный стакан, который по размерам напоминает тот, что заметили в кадре зрители.

Исполнительный продюсер «Игры престолов» Берни Колфилд признала, что стакан в кадре был ошибкой. По ее словам, такие «проколы» — редкость для проекта, завоевавшего статуэтку «Эмми» как лучший драматический сериал, так как реквизиторы и декораторы работают «на 1000 процентов».

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