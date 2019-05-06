Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks. Киноляп стал поводом для многочисленных шуток.

Странный реквизит появился в четвертой серии восьмого сезона сериала. Стакан стоял на столе рядом с героиней Эмилии Кларк, которая исполнила роль Дейнерис Таргариен.

Многие пользователи Twitter в шутку предположили, что героиня саги так устала по время битвы за Винтерфелл, изображенной в предыдущей серии, что решила подкрепиться кофе. «Мне нравится, что Дейнерис отправила кого-то в Starbucks вскоре после битвы при Винтерфелле. Даже Бурерожденная Мать драконов нуждается в своей ежедневной чашке кофе, чтобы функционировать!» — написала девушка под ником Theodora.

Некоторый юзеры иронизировали, что имя героини не поместится на картонный стакан, намекая на традицию подписывать напитки гостей кофейни. «Жаль, что мы не смогли вписать ваше полное имя в ваш заказ в Starbucks, Дейнерис Бурерожденная из дома Таргариенов, Мать драконов... драконы???? подождите, это что, дракон там на парковке?!?!?!?!» — пошутил Нейл Чакраварти (Neil Chakravarty).

Русскоязычные пользователи Twitter также не упустили возможность подшутить над обнаруженным киноляпом. Один из микроблогеров предположил, что «Двойной капучино с ванилью без сахара!» — это фамильный девиз семьи Таргариенов, к которым принадлежит Дейнерис.

«Старбакс близко», — предупредил пользователь kost_996, в шутку предположивший, что кофейня открыла филиал в Винтерфелле.

Ранее поклонники «Игры престолов» высмеяли аккуратный маникюр Короля Ночи, руки которого демонстрировались крупным планом в третьей серии восьмого сезона. Многие предположили, что он пользуется услугами специалиста.

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