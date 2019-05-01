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Маникюр Короля Ночи в «Игре престолов» заставил зрителей трепетать от восторга

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Фанаты сериала «Игра престолов» обратили внимание на ногти Короля Ночи в третьем эпизоде восьмого сезона сериала. Об этом пишет Allure.

В одном из кадров серии рука Короля Ночи показана крупным планом, и некоторые зрители предположили, что герой пользуется услугами профессионального мастера по маникюру.

Люди даже позавидовали тому, как персонаж заботится о себе. «У него маникюр лучше, чем у меня», — заметила одна девушка. Пользователь Ziibiing написал, что у Короля Ночи получается соответствовать трендам, потому что ногти у него миндалевидной формы, которая в настоящий момент, по словам юзера, в моде.

Однако некоторым маникюр героя не понравился. «Почему у Короля Ночи ногти будто у какой-то [плохой девушки], которая хочет побить тебя на стоянке у Burger King», — задалась вопросом Эмма Кине (Emma Keane). Другой пользователь предположил, что если Король Ночи заботится о своих ногтях, значит такое же внимание он, возможно, уделяет и другим частям своего тела.

Премьера третьей серии восьмого и финального сезона «Игры престолов» состоялась в США 28 апреля. Многие зрители были недовольны тем, что изображение на протяжении почти всего эпизода было слишком темным.

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