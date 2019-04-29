Зрителей «Игры престолов» поразила самая неожиданная смерть персонажа

Многие зрители сериала «Игра престолов» эмоционально отреагировали на неожиданную для них концовку третьей серии восьмого сезона, премьера которой состоялась в США 28 апреля. Об этом пишет Mashable.

Внимание! Далее следуют спойлеры к третьей серии восьмого сезона «Игры престолов».

— Game Of Thrones Memes (@gameofmemones) 29 апреля 2019, 04:56

На протяжении почти всего эпизода войска, защищающие Винтерфелл, пытаются отбить атаку белых ходоков. Развязка происходит в последние 10 минут, когда Король Ночи подходит к Брану, собираясь убить Трехглазого ворона. Однако Арья в последний момент набрасывается на него сзади и убивает, хотя по плану сразиться с ним должен был Джон Сноу.

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Такой поступок героини принес ей еще большую любовь среди фанатов, которые делились своими впечатлениями в соцсетях. «Убийца белых ходоков, убийца Короля Ночи, спасительница Семи королевств, самая смелая из всех Старков, Арья — самая-самая крутая», — так теперь называют ее пользователи. Один из юзеров даже был готов назвать в честь Арьи ребенка. «Всерьез думаю дать дочери, которая скоро родится, имя Арья. Проблема в том, что моя жена не смотрит "Игру престолов", но, думаю, будет круто иметь дочь — убийцу Короля Ночи», — признавался он. «Мне не важно, кто будет сидеть на Железном троне. Арья — навечно моя королева», — восхищался героиней другой пользователь.

Для многих смерть Короля Ночи оказалась неожиданной, тем более что некоторые не поняли, как младшей Старк удалось до него добраться. «А Арья теперь может так далеко прыгать? Или как она прошла через стражей, которые стояли за ним?» — недоумевал один из зрителей. Однако это не мешало юзерам радоваться тому, что произошло. «Никогда еще не было так приятно быть в чем-то неправой. Вот и неожиданная концовка: Король Ночи умер», — писал юзер Joe Greco.

Дистрибьютор сериала в России — онлайн-сервис «Амедиатека». После премьеры первой серии третьего сезона компания подверглась критике со стороны пользователей, так как полноценный дубляж на русском языке будет доступен только спустя неделю после выхода каждой из серий.

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