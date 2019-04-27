Эмилия Кларк вышла гулять в образе Джона Сноу

Исполнительница роли Дейнерис Таргариен — актриса Эмилия Кларк — прошлась по Нью-Йорку в костюме другого героя сериала — Джона Сноу. Запись с прогулки опубликована на ее странице в Instagram.

Фото опубликовано @emilia_clarke

Прогулка стала частью благотворительной кампании от платформы Omaze. Планируется устроить лотерею, победитель которой сможет посмотреть финальный эпизод «Игры престолов» с актрисой в Лондоне. Доходы от лотереи направят на финансирование медицинских исследований.

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Восьмой сезон сериала состоит из шести эпизодов, два из них уже показали. Последний будет представлен 19 мая.

Телеканал CNN определил, кто из персонажей сериала «Игра престолов» обладает наиболее высокими шансами погибнуть в главной битве финального сезона. Меньше всего шансов остаться в живых у командира армии Безупречных Серого Червя, а в число тех, кому, скорее всего, удастся пережить встречу с белыми ходоками, вошли Тирион Ланнистер, Санса Старк, Сэмвелл Тарли и его возлюбленная Лилли.

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