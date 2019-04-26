Определены шансы героев «Игры престолов» погибнуть в финальной битве

Телеканал CNN определил, кто из персонажей сериала «Игра престолов» обладает наиболее высокими шансами погибнуть в главной битве финального сезона.

Меньше всего шансов на выживание оказалось у командира армии Безупречных Серого Червя. Журналисты оценили вероятность его смерти на 90 процентов. Второе место разделили Джендри Баратеон и Бриенна Тарт, у которых по 80 процентов. Третье место занял Джорах Мормонт (65 процентов). За ним следует Теон Грейджой (60 процентов).

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В список тех, кто, скорее всего, переживет битву с белыми ходоками, вошли Тирион Ланнистер, Санса Старк, Сэмвелл Тарли и его возлюбленная Лилли. Во время главного боя эти герои будут находиться в крипте, что значительно повышает их шансы на выживание.

Отмечается, что в финале в живых останется Джон Сноу или Дейнерис Таргариен. Вероятность смерти обоих персонажей оценивается лишь в пять процентов. «Убить их обоих одновременно — это безумие, даже для этого шоу», — говорится в статье.

В декабре 2018 года австралийские ученые проанализировали причины смерти 186 персонажей сериала «Игра престолов» и на основе этой информации определили, кто из героев имеет больше шансов остаться в живых. Оказалось, что прожить дольше могут женщины, персонажи знатного происхождения, а также те, кто перебегал от одних союзников к другим.

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