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В кадре из новой серии «Игры престолов» увидели возвращение умершего персонажа

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Поклонники фэнтезийного сериала «Игра престолов» обнаружили в одном из кадров из грядущего эпизода персонажа, погибшего в седьмом сезоне. Об этом сообщает The Independent.

Внимание! Далее следуют спойлеры к сериалу «Игра престолов»

Многие фанаты сошлись во мнении, что за спиной Сансы Старк (Софи Тернер) стоит лорд Петир Бейлиш по прозвищу Мизинец (Эйдан Гиллен). Бейлиш был убит сестрой Сансы Арьей Старк (Мэйси Уильямс) в седьмом сезоне сериала. Арья перерезала Мизинцу горло, когда тот прибыл в Винтерфелл и попытался настроить сестер друг против друга. Согласно одной из теорий поклонников «Игры престолов», в седьмом сезоне лордом Бейлишом притворялся Никто, убийца, способный менять лица.

В конце марта Эйдан Гиллен заявил британскому порталу Metro, что не снимался в восьмом сезоне «Игры престолов». «Я слышал эту теорию, но нет. Что я могу сказать, кроме как "нет"? Если бы я ответил, что мог бы там появиться, то это было бы ложью», — подчеркнул актер.

25 апреля российские поклонники сериала объяснили пристрастие королевы Серсеи Ланнистер к слонам.

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