В кадре из новой серии «Игры престолов» увидели возвращение умершего персонажа

Поклонники фэнтезийного сериала «Игра престолов» обнаружили в одном из кадров из грядущего эпизода персонажа, погибшего в седьмом сезоне. Об этом сообщает The Independent.

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Многие фанаты сошлись во мнении, что за спиной Сансы Старк (Софи Тернер) стоит лорд Петир Бейлиш по прозвищу Мизинец (Эйдан Гиллен). Бейлиш был убит сестрой Сансы Арьей Старк (Мэйси Уильямс) в седьмом сезоне сериала. Арья перерезала Мизинцу горло, когда тот прибыл в Винтерфелл и попытался настроить сестер друг против друга. Согласно одной из теорий поклонников «Игры престолов», в седьмом сезоне лордом Бейлишом притворялся Никто, убийца, способный менять лица.

В конце марта Эйдан Гиллен заявил британскому порталу Metro, что не снимался в восьмом сезоне «Игры престолов». «Я слышал эту теорию, но нет. Что я могу сказать, кроме как "нет"? Если бы я ответил, что мог бы там появиться, то это было бы ложью», — подчеркнул актер.

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