Нашлось объяснение пристрастия Серсеи из «Игры престолов» к слонам

Один из фанатов фэнтези-саги «Игра престолов» нашел объяснение пристрастия Серсеи Ланнистер к слонам. Пользователь с ником Monmarensi опубликовал соответствующий пост на развлекательном портале Pikabu.

Далее следуют спойлеры к вышедшим сериям «Игры престолов».

В восьмом сезоне «Игры престолов» королеве Серсее привезли армию Золотых мечей, а обещанных ранее слонов доставить в Вестерос не получилось. Это обстоятельство расстроило ее. Более того, за одну серию королева несколько раз выразила свое разочарование и досаду. Поклонники сериала обратили внимание на странную тягу Серсеи к этим животным, а пользователь Monmarensi нашел ей объяснение.

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Будучи в Московском зоопарке, он наткнулся на табличку, где была представлена информация о том, что согласно средневековой легенде, слоны — единственные животные, способные победить драконов.

Премьера второй серии восьмого сезона состоялась 22 апреля. Поклонники фэнтези-эпопеи обнаружили масштабный спойлер в песне Jenny’s Song, которую в этом эпизоде исполнил персонаж Подрик Пейн.

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