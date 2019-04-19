Трампу запретили общаться фразами из «Игры престолов»

Телеканал HBO, который транслирует сериал «Игра престолов», призвал президента США Дональда Трампа не использовать интеллектуальную собственность в политических целях. Об этом сообщил официальный представитель канала, передает Bloomberg.

Источник подчеркнул, что понимает желание американского лидера публиковать образы из сериала из-за популярности последнего сезона, однако настаивает на отсутствии у Трампа правовых оснований для использования товарного знака «Игры престолов».

Адвокаты Трампа неоднократно высказывали опасения, что неправомерное использование музыки или образов из сериалов грозит ему преследованием за нарушение авторских прав, пишет агентство.

18 апреля Трамп отреагировал на полный доклад с расследованием специального прокурора Роберта Мюллера мемом из сериала «Игра престолов». В январе политик анонсировал строительство стены на границе с Мексикой своим портретом с подписью «The Wall is coming» («Стена близко»), отсылающей к слогану телесаги «Winter is coming» («Зима близко»).

В ноябре 2018-го он похожим образом рассказал о вступлении нового пакета санкций против Ирана. В ответ иранский генерал Касем Сулеймани опубликовал мем, стилизованный под сериал с подписью «Я выстою». Телеканал HBO обвинил Трампа в неправомерном использовании их товарного знака. Его также попросили не использовать слоганы сериала в политических целях.

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