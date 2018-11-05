Иран ответил на угрозы Трампа мемом из «Игры престолов»

Иранский генерал Касем Сулеймани (Qasem Soleimani) ответил на угрозы президента США Дональда Трампа относительно новых санкций, опубликовав на своей странице в Instagram мем из сериала «Игра престолов».

2 ноября Трамп выложил в Twitter свой портрет с подписью «Санкции близко. 5 ноября», написанной шрифтом из «Игры престолов». Президент США сделал отсылку к слогану телесаги «Зима близко». Скорее всего, политик напомнил властям Ирана, что в этот день против страны вступит в силу новый пакет санкций.

Спустя несколько дней иранский генерал ответил Трампу похожим мемом, стилизованным под сериал. Он выложил собственную фотографию с подписью «Я выстою».

ترامپ قمارباز؛ من حریف تو هستم #Sanctions | #iran | #🇮🇷 ‌‌ ‌‌ شما برای ما خط و نشان می‌کشید؟ ایران را نمی‌خواهد، نیروهای مسلح ایران را نمی‌خواهد؛ من حریف شما هستم، نیروی قدس حریف شماست. بدانید هیچ شبی نیست که ما بخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما می‌گویم آقای ترامپ قمارباز! بدان در آنجایی که فکر نمی‌کنی، ما در نزدیک شما هستیم. در هر کجا که تصور نمیکنید ما در کنار شما هستیم. ما ملت شهادت هستیم، ما ملت امام حسین(علیه‌السلام) هستیم. بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم. بیا! ما منتظریم؛ ما مرد این میدان برای شما هستیم. شما می‌دانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما، این جنگ را شما شروع می‌کنید اما پایانش را ما ترسیم می‌کنیم. بنابراین نباید به ملت ایران اهانت بکنید، نباید به رئیس جمهور ما اهانت بکنید، باید بدانید که چه می‌گویید. از پیشینیان خودتان بپرسید. از تجربه‌ی آنها بهره ببرید. یقینا در داخل آمریکا کسانی هستند و موسسات مطالعاتی فراوانی هستند که اینها را مطالعه می‌کنند، به او گوشزد می‌کنند و به او یادآوری می‌کنند. ۹۷/۵/۴ Фото опубликовано @soleimany_ir

Ранее представители телеканала HBO, который транслирует «Игру престолов», обвинили Трампа в неправомерном использовании их товарного знака. Они также попросили не использовать слоганы сериала в политических целях.

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