Трампу запретили цитировать «Игру престолов»

Телеканал HBO отреагировал на твит президента США Дональда Трампа, в котором тот переиначил слоган телесериала «Игра Престолов». Об этом сообщает телеканал CNBC.

2 ноября глава государства разместил в Twitter свой портрет с подписью «Sanctions are coming» («Санкции близко»). Эта надпись, написанная шрифтом из телесаги, является отсылкой к слогану «Winter is coming» («Зима близко»). Судя по анонсированной дате 5 ноября, речь идет о санкциях в отношении Ирана.

В заявлении телеканала указано, что HBO не был в курсе этого твита и предпочел бы, чтобы его товарные знаки не присваивались ради политических целей. Позднее HBO выпустил свой твит, в котором спросил, как будет звучать на дотракийском языке термин «Неправомерное использование товарного знака».

5 ноября вступит в силу новый пакет американских санкций против Ирана. Ограничения будут распространяться на экспорт нефти, промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.

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