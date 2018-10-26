Участник «Своей игры» ответил на финальный вопрос мемом и выиграл состояние

Jeopardy! / YouTube

Финалист американской интеллектуальной игры Jeopardy! (аналог «Своей игры») Эрик Агард (Erik Agard) ответил на последний вопрос мемом, но это не помешало ему выиграть крупную сумму денег. Фрагмент передачи доступен на YouTube-канале передачи.

Вопрос звучал следующим образом: «С заделом на будущее, в 1973 году Марджори Пост дала это правительству Соединенных Штатов, в знак теплого приема президента, но позже оно было возвращено».

Агард не знал правильный ответ, поэтому написал: «Что ты делаешь, детка?» Эта фраза — популярный в США мем, распространенный звездой Twitter Ником Джозефом (Nick Joseph). В его роликах мужчина притворяется ребенком и делает вид, что портит чужую собственность, на что Джозеф постоянно спрашивает: «Что ты делаешь, детка?»

Ведущий программы не понял отсылку к мему и отнял у Агарда призовые очки. Однако в финале у мужчины осталось наибольшее количество денег, поэтому он выиграл и забрал весь призовой фонд — 14,8 тысячи долларов (971 тысяча рублей).

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