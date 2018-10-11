Реакция «Холостячки» на шутку участника привела зрителей в бешенство

Зрителей австралийской версии шоу «Холостячка» поразила реакция главной героини на шутку одного из участников. Об этом сообщает BuzzFeed.

В новом сезоне программы на поиск мужа решилась девушка по имени Али. В первой серии один из претендентов на победу Билл заявил, что у него есть большой секрет: раньше его звали совершенно по-другому. Сразу после этих слов шоу прервалось на рекламу.

Во время паузы зрители обсудили неожиданное высказывание мужчины в соцсетях. Они посчитали, что ранее Билл был женщиной и сделал операцию по смене пола, поэтому ему пришлось поменять и имя. Как оказалось, фанаты ошиблись.

После рекламы Билл признался, что какое-то время назад его звали Дэвид. «Не женщина. Фух!» — говорит холостячка, слегка успокоившись. Однако зрители сочли ее реакцию нетолерантной по отношению к ЛГБТ-сообществу.

«Получается, Али трансофоб. Зашибись», — написал один из пользователей Twitter.

«Мы увидели трансфобию в первом же эпизоде. Я хотел трешовое телевидение, но не трешовый треш», — разозлился другой зритель.

Ранее фанаты австралийской версии «Холостяка» пожалели о потраченном впустую времени после того, как герой шоу отказался выбирать жену из двух финалисток.

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