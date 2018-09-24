Героиня «Холостяка» сбежала от мужчины с другой участницей

The Bachelor Vietnam - Anh Chàng Độc Thân / YouTube

Участница вьетнамской версии шоу «Холостяк» призналась в гомосексуальности на церемонии роз. Отрывок программы доступен на YouTube-канале The Bachelor Vietnam — Anh Chàng Độc Thân.

Инцидент произошел в финале программы. По правилам шоу, получившая цветок девушка остается в борьбе за сердце холостяка как минимум до следующего выпуска. Однако участница по имени Минь Тху (Minh Thu) взяла розу и отдала ее другой конкурсантке Трух Нху (Truc Nhu).

«Я пришла на это соревнование, чтобы найти любовь. Я нашла эту любовь для себя. Но это не ты», — заявила Тху холостяку, прежде чем заплакала, обняла новую возлюбленную и предложила ей уехать домой вместе.

Затем обе девушки извинились перед холостяком, пожелали ему найти настоящую любовь и покинули проект.

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