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21:24, 5 июля 2026Мир

Турцию захлестнули марши против предстоящего саммита НАТО

РИА Новости: В разных городах Турции начались демонстрации против саммита НАТО в Анкаре
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kirby Lee / Reuters

Жители различных городов Турции вышли на шествие против предстоящего саммита НАТО, проведение которого запланировано в Анкаре с 7 и 8 июля. Протестующие требуют от власти выйти из Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Так, в Стамбуле зафиксировали одновременно две масштабных демонстрации — в районе Таксим в европейской части города и в Ускюдаре в азиатской. Уточняется, что на Таксиме марш устроили активисты Турецкой коммунистической партии (TKP).

Кроме того, свое несогласие с ближайшим саммитом НАТО выразили активисты Ассоциации турецкой молодежи, партии Vatan и ряда других в Ускюдаре. Участники акции вышли с плакатами, которые призывают к выходу страны из альянса и недопущению использования их военных баз в стране. Жители в своих речовках проклинали империализм.

Шествия против съезда представителей государств-членов НАТО идут также в Анкаре, Измире, Самсуне, Чанаккале и ряде других городов. В Анкаре стражи порядка задержали нескольких активистов, рассказали журналистам в пресс-службе ТКР.

В конце июня демонстранты в Анкаре уже выступали с протестом против предстоящего саммита НАТО. Участники митинга настаивают на том, что Североатлантический альянс утратил свое значение в мире и не отвечает интересам Турции. Протестующие призывали взамен укреплять сотрудничество с Россией, Китаем и Ираном.

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